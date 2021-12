Agron Shehaj: Do të shkoj vetëm tek Kuvendi i datës 11, është i shumicës së demokratëve

22:15 07/12/2021

Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Shehaj, është shprehur sot ai do të shkoj vetëm në Kuvendin e datës 11 Dhjetor që është thirrur nga delegatët, pas ftesës së bërë nga ish-Kryeministri Sali Berisha.

Në një lidhje direkte me emisionin “Opinion” në Tv Klan, Shehaj tha se ata që shkojnë tek Kuvendi i datës 11 nuk mund të shkojnë në Kuvendin e datës 18.

“Jo nuk do shkoj, nuk ka kuptim që të shkoj dhe tek ai i datës 11 dhe i datës 18. Nuk dimë se çfarë vendimesh do të merren në datën 11, si mund të mblidhet një Kuvend tjetër një javës 18. Ata që mendojnë se Kuvendi i datës 11 është legjitim nuk mund të shkojnë në Kuvendin e datës 18”, tha deputeti.

Më tej i pyetur për deklaratat e Bashës, i cili ka thënë se nuk njeh Kuvendin e datës 11 tha se është koherent në qëndrimin e tij.

“Është koherent me qëndrimet që ka mbajtur për këtë Kuvend, nuk njeh delegatët, nuk njeh firmat. Kryetari nuk njeh vendimin e datës 11, do vazhdoj do këmbëngul në të vetën”, shtoi ai.

Po ashtu ai tha se Kuvendi i datës 11 është i shumicës së demokratëve dhe tha se duhet të ketë vetëm një parti.

“Unë mendoj se ka vetëm një parti, e shumicës së anëtarë. Unë do shkoj tek Kuvendi i datës 11 pasi mendoj se është i shumicës së anëtarëve. Unë mendoj se ka një parti, një Kuvend dhe është ai i anëtarëve”, deklaroi deputeti Shehaj./tvklan.al