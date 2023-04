Agron Shehaj: Kosto e jetesës, problemi i qytetarëve në Tiranë

21:27 06/04/2023

Drejtuesi politik i PD-së në Tiranë, Agron Shehaj, gjykon se kosto e jetesës është problemi kryesor i qytetarëve që jetojnë në kryeqytet.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Shehaj theksoi se Tirana është një qytet i shtrenjtë dhe me kosto të lartë, e për këtë arsye kandidati i tyre Belind Këlliçi është fokusuar tek problemet konkrete të qytetarëve gjatë fushatës së tij elektorale.

“Problemi kryesor i qytetarëve në Tiranë është kosto e jetesës. Do të thotë që nuk ja dalin me të ardhurat që kanë nuk ja dalin të jetojnë në Tiranë. Sepse Tirana kushton shumë, sepse çmimet janë rritur, çmimet e apartamenteve. Është jetesa në tërësi është rritur. Unë nuk po them që kryetari i bashkisë ka shkopin magjik edhe mund të rrisi të ardhurat apo të uli çmimet, por mund të marri disa masa për të lehtësuar përballjen me rritjen e kostos së jetesës. Dhe ajo që bën Belindi po flet për gjëra konkrete, po flet për transportin urban falas që është një propozim që gjë e parë që bën ndihmon ata qytetarë që kanë më pak mundësi se të tjerët, atë shtresën e mesët dhe të ulët që harxhon deri në 50 mijë Lekë në muaj për të marrë një shërbim që deri dje ishte i ngadaltë dhe nuk ishte i shpeshtë, tani na është bërë dhe i pasigurt”, u shpreh Agron Shehaj. /tvklan.al