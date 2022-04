Ahmetaj: Nuk rritet çmimi i energjisë deri në 700KW/h

15:35 20/04/2022

Rimbursojmë çmimin edhe për bizneset e vogla

Qeveria ka përcaktuar nivelin tavan të konsumit që do të shërbejë për klasifikimin e familjeve, të cilat do ta paguajnë më shtrenjtë energjinë elektrike. Zv/kryeministri Arben Ahmetaj tha se familjet do të trajtohen me progresivitet, ndërkohë që do të vijohet të rimbursohet nga qeveria rritja e çmimit të energjisë së importuar.

“Ato familje që shpenzojnë 700 kë e sipër do paguajnë më shumë. Ata që shpenzojnë nën 700 nuk u ndryshon çmimi. Edhe për 7500 bizneset të tensionit të mesëm do i subvencionojmë në një nivel tjetër”, tha Ahmetaj.

Një tjetër vendim i qeverisë lidhet me miratimin e programit kombëtar për kujdesin e shikimit tek fëmijët, e cila do të ofrojë kontroll periodik të syve deri në moshën 14-vjeçare.

“Sot qeveria ka miratuar programin për kujdesin e shikimit të fëmijëve që konsolidohet për kujdesin nga të porsalindurit deri tek 14 vejç. Kontroll të syve për të gjithë fëmijët që janë rreth 270 mijë fëmijë”.



Ndërsa Ministria e Turizmit i ka drejtuar një kërkesë Komitetit të Ekspertëve, për të rishikuar detyrimin për të treguar në kufi vërtetimin e vaksinimit, të “green passit” në prag të sezonit veror.

“Ne presim që Komiteti i Ekspertëve të marri në konsideratë të shohë që duke filluar nga maji të hiqet ky detyrim që të çlirojmë hyrjen e vizitorëve të huaj në Shqipëri”.

Pas mbledhjes se qeverisë u bë gjithashtu e ditur se procesi i rindërtimit është drejt përmbylljes, ndërkohë që për miratimin e legalizimit të hashashit për përdorime farmaceutike vijojnë konsultat me vende të tjera të zhvilluara.

