“Ai 29 vjeç e ajo 47”, Vera rrëfen historinë e çiftit: Burri filloi rakinë, i shkoi jeta copë-copë

12:59 08/04/2023

Këtë të Shtunë në programin “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan, Vera nga Tirana ka rrëfyer një histori të vitit 1976 të një çifti me diferencë të madhe në moshë.

Sipas telefonueses, djali ishte 29 vjeç asokohe ndërsa gruaja e tij 47, thuajse sa nëna e partnerit. Kjo diferencë në moshë, thotë Vera u bë problem sidomos në 10 vitet e fundit të jetës së tyre, pasi burri nuk ishte më i lumtur dhe filloi të konsumonte alkool.

Vera: 7 vjet ndonjëherë thua janë për bukuri kundrejt 18 apo 20 vjetëve diferencë gruaja nga burri. Unë kam një rast konkret dhe bëhet fjalë për vitet ’76, me martesa me këtë lloj diference. Është shumë e vështirë për prindërit e djalit që të shikonin gruan që kishte në krah, afërsisht me mamën e vet. Dhe këto gjëra duhen menduar mirë. Ai djalë e mori atë, ndenji gati 40 vjet derisa vdiqën. Por, mendoj se çfarë jete mund të ketë bërë ai sepse ishte 29 vjeç dhe ajo 47.

Aldo: 29 vjeç the? Yhyyy…Muhabet dashurie?

Vera: Po dashuri, po pastaj ishte një lajthitje që ky djali pati. Jo do ta marr se…

Aldo: Dashuria në fakt është një formë lajthitjeje në çdo lloj kohe dhe moshe.

Vera: Po lajthitje e llahtarshme se tani të mendosh çfarë e ke, e ke grua, e ke nënë.

Aldo: Ti e quan lajthitje të llahtarshme, ai e quante dashuri të llahtarshme. A jetuan të lumtur ata me njëri-tjetrin? Forever and ever?

Vera: Ata kaluan 35 vjet mirë, por që nuk më dukeshe se ishte fort, sidomos 10-vjeçari i fundit. Ai s’kishte ça shprehte, pastaj filloi rakinë. I shkoi jeta si i thonë copë-copë./tvklan.al