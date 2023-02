Ai mundi të dilte gjallë, Esra dhe dy vajzat jo

10:58 09/02/2023

Abdulalim Muaini mezi arrin të lëvizë kur ekipet e shpëtimit e nxjerrin jashtë. Prej më shumë se dy ditësh ai kishte qëndruar nën rrënoja, pasi shtëpia e tij në Hatay të Turqisë u shkatërrua nga tërmeti. Por bashkëshortja e tij Esra nuk pati të njëjtin fat. Ajo ndodhej krah tij, e pajetë.

Fotografi i Reuters Umit Bektas ishte në ditën e dytë të tij në Hatay, një prej vendeve më të prekura nga tërmeti me magnitudë 7.8, që i mori jetën mbi 16 mijë personave në jug të Turqisë dhe veri të Sirisë. Teksa ishte nisur drejt një prej qyteteve më të dëmtuara fqinje, ai u bëri ekipeve të kërkim shpëtimit të njëjtën pyetje që kishte bërë me qindra herë: A nxorët njeri të gjallë?

Këtë herë ata thanë po: Kishin gjetur Abdulalim.

Këmbët e Abdulalim ishin zënë poshtë betonit, por ai ishte i ndërgjegjshëm dhe në gjendje që të fliste me shpëtimtarët. Ai ishte me origjinë nga Homs i Sirisë. Ishte larguar nga vendi i tij për shkak të luftës civile dhe ishte martuar me Ersën, një grua turke. Çifti kishte 2 vajza, Mahsen dhe Besira.

Abdulalim u arrit të nxirrej nga rrënojat pas disa orëve. I mbuluar nga pluhuri, njërin sy e kishte të fryrë, ishte i dehidratuar dhe kishte nevojë për ndihmë mjekësore. Por ai shpëtoi.

Familja e tij nuk pati të njëjtin fat. Në tokë qëndronin tre trupa të pajetë të mbështjellë me batanije: Esra, Mahsen dhe Besira./tvklan.al