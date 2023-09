“Air Albania”, fortesa e Kombëtares

11:35 12/09/2023

Shqipëria jep maksimumin në sytë e ‘lojtarit të 12’, shtysë për në Europian

Fitorja përballë Polonisë ka rritur shpresat e kombëtares shqiptare për të shkuar për herë të dytë në Europian. Kuqezinjtë janë vetëm pak pikë larg mrekullisë, pasi tre takime para fundit gjenden në vendin e parë në grupin kualifikues. Një ecuri e jashtëzakonshme nga ana e trajnerit, Sylvinho. Dëshmitar i këtij suksesi është padyshim edhe impianti modern kombëtar.



Stadiumi ‘Air Albania’ është kthyer në një fortesë për kombëtaren tonë , që thuajse gjithmonë ka qënë i tejmbushur nga tifozët. Në impiantin e parametrave dhe standardeve europiane, kuqezinjtë kanë marrë 6 fitore dhe po kaq humbje, ndërsa tre prej sfidave janë mbyllur në barazim. Impianti kthehet në vatrën e shpresës për të marrë fitore sa herë që lojtarët kuqezi zbresin në fushën e lojës.



Tifozët luajnë gjithmonë rolin e futbollistit të 12-të, duke shtyrë skuadrën që të japë më shumë se 100% nga maksimumi i tyre. Në katër takimet e fundit në ndeshjet e zhvilluara në kryeqytet, gjërat për Shqipërinë nuk mund të shkonin më mirë. Kuqezinjtë kanë fituar tre duele mes të cilave miqësoren me Armeninë, ndërsa një duel përfundoi në barazim, ai i Ligës së Kombeve me Islandën. Formë që e afron akoma dhe më shumë Kombëtaren shqiptare me turneun gjerman që mbahet vitin e ardhshëm.

Në ‘Air Albania’, Shqipëria do të luajë dy nga tre finalet e mbetura në këto kualifikuese, që duket se tashmë jep maksimumin kur luan para publikut të saj.

