Aisha ‘shpërthen’ në lot, çfarë ndodhi mes saj dhe Salionit?!

Shpërndaje







20:27 21/09/2023

Aisha dhe Salioni fillojnë të flasin në episodin e sotëm për problem që kanë në marrëdhënien e tyre.

Salioni kërkon më shumë kohë që të qëndrojë vetëm dhe të jetë më i qartë për marrëdhënien e tyre. Por kjo gjë duket se e ka tronditur shumë Aishën, e cila ka filluar të qajë.

Pjesë nga biseda:

Salioni: Nuk e di çfarë po ndodh, dua të kaloj më shumë kohë vetëm.

Aisha: Jam kurioze të di çfarë do të bësh?

Salion: Dua të shpenzoj më shumë kohë me veten.

Aisha: Ndoshta për ty gjuha është problem, unë kam qenë e fokusuar me ty dhe shpresoja që kjo marrëdhënie të ecte.

Salion: Nuk po them që nuk më pëlqen ti, ose i mbylla gjërat thjesht dua më shumë kohë./Love Island Albania