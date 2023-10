Aishah nuk përmbahet, deklaron që e ka fituar Love Island!

22:13 10/10/2023

Aishah bisedon me Uedën për marrëdhënien e saj me Everaldon dhe duket sikur ka rënë kokë e këmbë në dashuri me të. Ajo flet edhe për një të ardhme me Everaldon jashtë vilës.

Aishah: Unë shikoj që është e mundur të krijoj të ardhmen time më të, mendoj që e kam fituar Love Island sepse kam fituar Everaldon dhe është çmimi më i bukur dhe më i madh për mua.

Ata janë çift prej 3 javësh dhe duken shumë të lumtur. Everaldo ka folur shpesh me Aishah dhe i ka shprehur ndjenjat asaj, por nuk kanë ngelur vetëm tek ndjenjat pasi ata kanë folur dhe për një të ardhme me njëri-tjetrin jashtë vilës.

Episodet ditore të Love Island Albania, transmetohen çdo ditë në orën 18:20, në Tv Klan.

/Love Island Albania