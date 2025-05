Kryeministri Edi Rama në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan është ndalur edhe tek pensionet, për të cilat është shprehur se ajo se çfarë është bërë në këtë drejtim është epokale.

Rama thekson se janë dy blloqe pensionistësh, një bllok që ka dalë përpara dhe një bllok që ka dalë pas reformës së qeverisë. Për këto të fundit Kryeministri tha se kanë pensione më të larta për të njëjtat vite pune.

“Ne kemi pasur gati me ndihmë ekoniomike gati 90 mijë e diçka dhe sot kemi 54 mijë. Gjithë kjo pjesa tjetër është futur në treg. Është rritur numri i njerëzve që punojnë. Ne bëjmë shpesh krahasime me rajonin. Ajo që kemi bërë ne në këto 10 vite është diçka epokale. Me pensionet është epokale. Deri në vitin 2013 ne nuk kemi pasur sistem pensionesh fare, ndërkohë që vendet e rajonit nuk kanë prishur gjë more zotëri. Ne kemi pasur asistencë sepse sistemi i pensioneve bazohet tek sigurimet. Ne e kemi pasur me një tavan 240 mijë Lekë të vjetra dhe ti hidhu përpjetë aq e ke maksimumin e pensionit. U shkatërrua gjithë industria dhe u bënë pensionist edhe 40 vjeç dhe gjithë ky stok është aty. Ne futëm sistemin e sigurimeve. Faktikisht ne sot kemi dy blloqe pensionistësh, një bllok që ka dalur përpara dhe një që ka dalë mbrapa. Këto që kanë dalë mbrapa me reformën tonë kanë pensione më të larta për të njëjtat vite pune”, thekson Rama.

Rama ndër të tjera tha se target është që pensioni minimal 200 Euro të arrihet brenda 2030.

“Ne kemi të gjitha ato analizat që na kanë bërë që të vendosim si target që 200 Euro pensioni minimal ta arrijmë brenda Shqipërisë 2030, pra brenda këtij mandati. Do ta bëjmë gradualisht”, shprehet Rama.

Ndërkohë ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, Delina Ibrahimaj ka dhënë detaje lidhur me shiftar për pensionet aktuale.

“Ne kemi sot një pension mesatar në qytet kur ti paguhesh me një pagë mesatare me vite të plota pune ne kemi një pension, i cili është 300 Euro. Dhe kemi edhe pensione që shkojnë 500 dhe 600. Pensioni minimal sot është rreth 12 mijë Lekë. Përveç kësaj ne kemi në buxhetin e shtetit përveç buxhetit që marrim nga tatimet për kontributet, që hedhim nga buxheti i shtetit për të mbushur defiçitin, ne kemi 300 milionë Euro në vit që jepen për pensionistët, që janë kompensime”, u shpreh Ibrahimaj.

Ibrahimaj thekson se pavarësisht plakjes së popullsisë qeveria do të vijojë të rrisë pensionet.

“Shqipëria ka një trajektore rritëse. Rritja ekonomike do të vazhdojë të ndikojë tek rritja e pagave dhe të gjitha reformat që do të bëhen do të ndikojnë që niveli i kontributeve nga të punësuarit, pavarësisht plakjes së popullsisë dhe rënies së numrit të atyre që janë potencialisht kontribues në të ardhmen ne do të vazhdojmë të rrisimi pagat që të rrisim kontributet. Ne sot që flasim kemi akoma një popullsi të aftë për punë, e cila ka potencial të angazhohet në punë. Ndonëse papunësia ka rënë ne kemi akoma hapësirë… Fuqia punëtore në krahasim me vitin 2013 si numër është rritur”, shprehet ministrja Ibrahimaj.

