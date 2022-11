“Ajo që pamë sot ishte e tmerrshme”, Albin Kurti reagon për dhunën ndaj të moshuarës

Shpërndaje







22:52 02/11/2022

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar për rastin tronditës të ndodhur këtë të mërkurë në një Shtëpi të të Moshuarave në Pejë.

Më anë të një reagimi në Facebook, ai e ka quajtur të tmerrshëm dhe shokuese dhunën e ushtruar ndaj të moshuarës, ku ka shtuar se ka patur një levizje të institucioneve pas videos që qarkulloi në rrjetet sociale.

Kurti shkruan se të moshuarit janë të dashurit tanë, e se do të qëndrojnë pranë tyre si me vendime e përgjegjësi qeveritare, gjithashtu edhe me ndenjën dhe përkujdesjen qytetare./tvklan.al