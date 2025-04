Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare i është drejtuar me një shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku i kërkon t’i vendosë në dispozicion një kopje të kontratës së lidhur ndërmjet këtij institucioni dhe kompanisë postare DHL.

Ky komunikim shkresor nga ana e AKEP-it vjen pas shqetësimit të 2 partive kryesore, PS dhe PD, lidhur me parregullsitë në shpërndarjen e zarfeve me fletët e votimit tek shqiptarët që do të votojnë nga jashtë.

AKEP kërkon po ashtu që t’i bëhet me dije nga ana e KQZ-së në lidhje me çdo problematikë të hasur gjatë zbatimit të kontratës për këto objekte postare.

Tv Klan