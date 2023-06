Aksesorët e flokëve që do ju duhen patjetër këtë verë!

Shpërndaje







23:17 20/06/2023

Është fakt tashmë! Vitet e fundit shohim një trend në rritje sa i takon aksesorëve tek flokët. Që nga schruncies, fjongot, kapëset e madhësive të ndryshme, barretat etj

Edhe pse këta aksesorë ishin super të njohur në vitet '90, vajzat u panë duke i stiluar flokët me to në jetën e përditshme.

Të gjithë këta aksesorë flokësh janë elegantë dhe përmirësojnë edhe look-un më të thjeshtë.

Ne do ju paraqesim më poshtë disa foto nga të cilat të frymëzoheni për mënyrën si do i mbani flokët këto kohë. Mos harroni se aksesori duhet të përshtatet me gjatësinë dhe volumin e flokëve tuaj!