Aksi 2.9 km që lidh aeroportin me autostradën Fier-Vlorë

15:59 12/11/2022

Vijon puna për ndërtimin e rrugës që lidh aeroportin e Vlorës me autostradën FIER-VLorë. Zv/kryeministrja Belinda Balluku njëherësh edhe ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës, teksa inspektoi punimet, tha se aksi prej 2.9 kilometrash përmbush të gjitha standardet për të përballuar fluksin e automjeteve në drejtim të aeroportit, punimet e të cilit kanë nisur në Dhjetor të vitit të kaluar.

“Duke vënë re ecurinë e shpejtë që ka projekti i Aeroportit të Vlorës ne na është dashur që të fillojmë t’i përgjigjemi me infrastrukturë. Kështu që gjëja e parë që ka nisur përveç të gjitha lidhjeve të tjera është dhe rruga që është pjesë shumë e rëndësishme e të gjithë projektit të integruar që ka të bëjë me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës”, u shpreh ajo.

Duke u ndalur në investimet në këtë qark, Balluku tha se aeroporti i Vlorës me një pistë prej 3.2 kilometrash, do të jetë aeroporti më i madh në Ballkan. Po ashtu së bashku me tunelin e Llogarasë që lidh dukatin me Palasën, në një gjatësi prej 6 km janë investime me rëndësi ekonomike për të gjithë vendin.

“Të gjitha këto investime kanë impakt në Republikën e Shqipërisë. Aeroporti do jetë më i madhi në Ballkan, i kategorisë 4E dhe i jep gjithë rajonit një mundësi të re për të akesuar pa përdorur hub-et. Dhe nga ana tjetër e njëjta gjë është dhe me tunelin e Llogarasë. Tuneli i Llogarasë do të ketë një impakt të jashtëzakonshëm jo vetëm për qarkun e Vlorës”.

I pranishëm ishte edhe deputeti Blendi Klosi që tha se investimet në Qarkun e Vlorës pritet të kenë një impakt për turizmin në jug.

“Janë të gjitha investime të ndërlidhura me njëra tjetrën. Prandaj investimet e mëdha që po bëhen në portat hyrëse detare të Vlorës do ta bëjnë Vlorën dhe gjithë jugun e Shqipërisë një pol të jashtëzakonshëm turistik”, u shpreh Klosi.

Punimet për aeroportin e Vlorës janë në fund të fazës së parë pasi është pista në të gjithë gjatësinë e saj. Vitin tjetër pritet të fillojë ndërtimi i godinave, për t’u hapur plotësisht për fluturime në 2025. Ndërsa për tunelin e Llogarasë punimet kanë nisur në fund të Nëntorit të vitit 2021 dhe parashikohet të përfundojnë, në Gusht të vitit 2024 , duke bërë që distanca Dukat–Palasë të përshkohet për vetëm 7 minuta.

