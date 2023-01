Aksi Elbasan-Qafë Thanë, i kategorisë B

20:42 03/01/2023

Balluku: I ngjashëm me bypass-in e Fierit

Aksi i ri që do të lidh Elbasanin me Maqedoninë e Veriut do jetë i një standardi të lartë, i ngjashëm me bypass-in e Fierit. Teksa inspektoi punimet ne kantierin e ndërtimit, ministrja infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku bëri të ditur se në marrëveshje edhe me palën maqedonase ky segment në fundoren e tij do të ketë një devijim për të shmangur Qaf Thanën.

Belinda Balluku: Është le të themi dallëndyshja e parë e korridorit të 8, pavarësisht se janë vetëm 5 kilometrat e para është një autostradë e mirëfilltë me dy korsi.

Ministrja bëri të ditur se në funksion të këtij projekti do të ndërtohet edhe bypass-i i Elbasanit, I cili do të shmang trafikun e qytetit.

Belinda Balluku: Ndoshta është prioriteti më i madh që duhet t’i vendosim vetes është ndërtimi i bypass-it të Elbasanit, duhet thënë se ngarkesa është e jashtëzakonshme dhe koha që harxhohet brenda qytetit të Elbasanit, por edhe trafiku që i shkaktojmë qytetit janë gjëra që duhen eliminuar sa më shpejtë.

Aksi Elbasan-Qafë Thanë, pjesë e Korridorit VIII pritet të përfundojë brenda dy vitesh.

