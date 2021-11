Aksident fatal për të riun shqiptar në Itali - Tv Klan

ambulanza generica



Aksident fatal për të riun shqiptar në Itali

Shpërndaje







18:24 28/11/2021

Një aksident mëngjesin e së dielës i ka marrë jetën një djali të ri në Itali. Aksidenti ka ndodhur në Riccione rreth orës 06:50.

Viktima, një 20-vjeçar me origjinë shqiptare që banonte në Katolica, po udhëtonte me një makinë Fiat 500. Bashkë me të udhëtonin edhe 4 persona të tjerë, 2 djemë e 2 vajza.

Automjeti i tyre doli nga rruga dhe u përplas me një pemë. Përplasja rezultoi fatale për 20-vjeçarin shqiptar i cili fatkeqësisht gjeti vdekjen e menjëhershme. Identiteti i tij nuk është bërë i ditur nga mediat italiane.

Ndërsa 4 të rinjtë e tjerë mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital. Njëra nga vajzat është në terapi intensive, kurse të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. /tvklan.al