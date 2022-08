Foto ilustruese





Aksident i rëndë në Fier, vdes 52-vjeçari

22:38 13/08/2022

Një aksident me vdekje është regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Metaj të Fierit. 36-vjeçari me iniciale E. K. banues në Metaj, duke drejtuar automjetin tip “Benz” ka aksidentuar 52-vjeçarin me iniciale B.Z, banues në Metaj, i cili ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./tvklan.al