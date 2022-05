Aksident i rëndë në Formula 1, ndahet në mes makina e Mick Schumacher

18:22 29/05/2022

Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur në garën e Formula 1 në Monako këtë të dielë. Makina e Mick Schumacher u përfshi në një aksident të rëndë dhe u nda në dy pjesë si pasojë e përplasjes.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg