Aksident i trefishtë në aksin rrugor Cërrik-Gramsh

09:23 28/02/2022

Mëngjesin e sotëm, 3 automjete janë përplasur në aksin rrugor Cërrik-Gramsh. Si pasojë e përplasjes është dëmtuar pasagjeria me iniciale M.M në automjetin tip “Benz”, e cila ndodhet në spitalin e Cërrikut për mjekim më të specializuar, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.