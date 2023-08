Aksident i trefishtë në Korçë, 7 të lënduar (Video)

17:26 05/08/2023

Një aksident i trefishtë ndodhi këtë të shtunë në afërsi të fshatit Gurishtë, në aksin rrugor Korçë-Pogradec. Në rrethana ende për t’u sqaruar 3 makinat u përplasën me njëra-tjetrën e për pasojë 7 persona mbetën të lënduar, mes tyre 2 fëmijë të moshës 5 dhe 14 vjeç.

Ata janë dërguar të gjithë në spitalin e Korçës dhe sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetën.

Gazetarja Daniela Zisi thotë se paraprakisht shkak për ngjarjen dyshohet të jetë bërë parakalimi i gabuar nga një prej automjeteve, si dhe moti i keq. Si pasojë e përplasjes njëra prej makinave përfundoi jashtë rruge dhe ra në kanal.

Me qëllim zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti, në vendin e ngjarjes po punon një grup hetimor.

“Më datë 05.08.2023, rreth orës 16.30, në aksin rrugor “Korçë-Pogradec”, në afërsi të fshatit Gurishtë, Maliq, janë përplasur automjeti tip “Volksawagen” me drejtuese shtetasen A. Sh., 32 vjeçe, banuese në Tiranë; me automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin L. H., 49 vjeç, banues në Kurbin dhe automjetin tip “Nissan” me drejtues shtetasin K. A., 68 vjeç, banues në Korçë”.

“Për pasojë janë dëmtuar 3 drejtuesit e automjeteve, të cilët po marrin mjekim në spitalin e Korçës dhe po kryejnë kontroll mjekësor 4 pasagjerët e automjetit tip “Nissan”. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit“, tha dhe policia në një njoftim për mediat./tvklan.al