Aksident me vdekje në Pogradec

Një 41-vjeçar ka humbur jetën në një aksident rrugor të ndodhur në aksin Pogradec – Lin mbrëmjen e sotme.

Policia thotë një automjet Volkswagen me targa AA 714 KO me drejtues Aleksandër Seitllarin 24 vjeç përplasi një motorçikletë që drejtohej nga 41-vjeçari me iniciale V.M.

Ky i fundit ndërroi jetë pas mbërritjes në spitalin e Pogradecit. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit dhe po kryhen veprimet e mëtejshme proceduriale. U ngrit grupi hetimor dhe po punohet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. /tvklan.al