Aksident me vdekje në Rrogozhinë në Bishtin e Zhurit, humb jetën 30-vjeçari

11:50 04/08/2022

Një person ka ndërruar jetë si pasojë e një aksidenti të rëndë në aksin Rrogozhinë-Elbasan, pranë Bishtit të Zhurit. Korrespondetja e Klan News, Anila Sefa raporton se viktima është N. Dervishi nga Sukthi, 30 vjeç.

Shkak i aksidentit fatal ka qenë përplasja e një makine tip “Mercedes Benz” me një kamion që drejtohej nga qytetari me iniciale I.C.

Mësohet se personi që ka humbur jetën është shoferi i mjetit “Benz”. Burime për Klan News shprehen se mjeti është me targa shqiptare, por nuk duket asgjë për shkak të dëmtimit të automjetit.

Policia dyshon se mund të kenë humbur jetën dy persona.

Njoftimi i policisë:

Më datë 04.08.2022, në vendin e quajtur “Bishti i Zhurit”, një mjet kamion me drejtues shtetasin I. C., është përplasur me një mjet tip “Benz” me drejtues ende të paidentifikuar.

Si pasojë e aksidentit, dyshohet se mund të kenë humbur jetën dy persona.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al