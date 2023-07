Aksident me vdekje në Tiranë, humb jetën 23-vjeçari me motor. U përplas me makinë nga një shofer i dehur

Foto ilustruese

Aksident me vdekje në Tiranë, humb jetën 23-vjeçari me motor. U përplas me makinë nga një shofer i dehur





12:53 19/07/2023 Një i ri ka humbur jetën në një aksident rrugor në fshatin Bulticë të Tiranës. Viktima është 23-vjeçari me iniciale L.T. I ndjeri ishte në drejtimin e një motori kur u përplas nga një makinë tip Audi. Për shkak të përplasjes, 23-vjeçari humbi jetën. Ndërsa shoferi i makinës, A.Sh. 53 vjeç, është arrestuar nga policia pasi drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Sipas policisë, 53-vjeçari humbi kontrollin e makinës dhe përplasi motorin duke i shkaktuar vdekjen drejtuesit. /tvklan.al













