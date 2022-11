Foto ilustruese







Aksident në aksin rrugor Tepelenë-Gjirokastër, përplasen makinat

08:55 05/11/2022

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Tepelenë-Gjirokastër.

Drejtuesi i makinës tip “Dacia” është përplasur me automjetin tip “Seat” me drejtuesin shtetasin me iniciale H.S.

Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i automjetit tip “Dacia”, shtetasi K. Ç. dhe pasagjeri që ndodhej në automjetin tip “Seat”, 19-vjeçari me inciale Xh. G. Të lënduarit u transportuan në spitalin Rajonal Gjirokastër, për të marrë ndihmën mjekësore.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit./tvklan.al