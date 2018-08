Aksident në autostradën Durrës- Tiranë, humb jetën një person

Dy automjete janë përplasur në autostradën Durrës- Tiranë, kur për pasojë ka humbur jetën një person. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:40 të mëngjesit të së martës.

Sabah Maçi, 25, vjeç, lindur në Has e banues në Angli, duke drejtuar mjetin tip “Mercedez Benz”, me pasagjer shtetasin e huaj pakistanez N. R., ka humbur kontrollin e drejtimit të mjetit dhe është përplasur me mjetin tip “Volksvagen”, me drejtues shtetasin B. Ll.

Si pasojë e përplasjes ka gjetur vdekjen pasagjeri i mjetit tip “Mercedes Benz”, shtetasi i huaj N. R., ndërsa drejtuesi Maçi ka pësuar dëmtime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka arrestuar drejtuesin e mjeti Maçi dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes./tvklan.al