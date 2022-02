Aksident në Durrës, humb jetën pasagjeri

00:00 09/02/2022

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Durrës. Një automjet me drejtues qytetarin me iniciale Xh.M ka përplasur një motor. Si pasojë e përplasjes, për fat të keq ka humbur jetën pasagjeri që ndodhej në motor, qytetari me iniciale F.K.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i Policisë:

Rreth orës 22:55, në lagjen Nr.14, Durrës, një automjet me drejtues shtetasin Xh. M., ka përplasur një ciklomotor me drejtues shtetasin S. K.

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën pasagjeri që ndodhej në ciklomotor shtetasi F. K., dhe ndodhet në gjëndje të rëndë shtetasi D. H.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al