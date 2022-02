Aksident në Durrës, makina përplas motorrin

10:23 15/02/2022

Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në aksin rrugor Sallmone-Shijak, ku automjeti me drejtues qytetarin me iniciale G.M ka përplasur një motorr me drejtues qytetarin I.F.

Si pasojë e këtij aksidenti është dëmtuar drejtuesi i motorrit, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al