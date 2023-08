Foto ilustruese Aksident në Gjakovë, 1 i vdekur dhe 4 të lënduar

Shpërndaje







12:32 06/08/2023

Një person ka vdekur dhe katër të tjerë janë lënduar si pasojë e një aksidenti në Gjakovë.

Policia njofton se viktima nuk ka mundur të ju rezistojë plagëve të marra si pasojë e aksidentit.

“Raportohet për një aksident trafiku me fatalitet ku të përfshirë kanë qenë dy automjete me targa vendore, ku lëndime trupore kane pësuar katër persona. Si pasojë e plagëve të marra, një person ka ndërruar jetë. Në konsultim me prokurorin, i dyshuari për shkaktim të aksidentit pas tretmanit mjekësor, është dërguar në mbajtje. Ndërsa trupi i pajetë i viktimës me urdhër te prokurorit është dërguar në IML Prishtinë”, thuhet në raportin e Policisë./klankosova