Aksident në rrugën Lezhë-Mamurras, makina përplas këmbësorin

19:24 24/03/2022

Një aksident ka ndodhur në rrugën Lezhë-Mamurras, ku mjeti me drejtues qytetarin me iniciale N.Gj ka përplasur këmbësorin me iniciale D.Sh. Si pasojë e aksidentit, këmbësori ka marrë dëmtime dhe është dërguar në spitalin e Traumës Tiranë.

Ndërkohë, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në ambientet e komisariatit Lezhë për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e shkakut dhe rrethanave të ngjarjes./tvklan.al