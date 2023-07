Foto ilustruese

Aksident në “Urën e Gajtarit”, vdes ish-kryetari i komunës Livadhja, Irodhi Dalani

Shpërndaje







11:43 09/07/2023

Mëngjesin e sotëm, në vendin e quajtur “Ura e Gajtarit”, në Delvinë, automjeti tip “Benz” me drejtues ish-kryetarin e komunës Livadhja, Irodhi Dalani 61 vjeç, banues së Sarandë, është përplasur me automjetin tip “Volkswagen”, me drejtues shtetasin N. B., 26 vjeç, banues në Delvinë.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve, të cilët janë dërguar në spitalin e Sarandës, për të marrë mjekim.

Disa orë pas aksidentit, ish-kryetari i komunës Livadhja, Irodhi Dalani ka humbur jetën gjatë kohës që po transportohej në Greqi, për mjekim më të specializuar.

Në vijim të veprimeve procedurale, është arrestuar në flagrancë drejtuesi i automjetit tjetër, shtetasi N. B.

Grupi hetimor vijon punën per sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al