Aksidentet, shoferët nga 25-35 vjeç më problematikët

15:56 23/03/2023

Shkak kryesor, shpejtësia. Në 2023, 4 viktima më pak se në 2022

Shoferët nga 25 deri në 35 vjeç rezultojnë më problematikët në rrugë. Statistikat e policisë tregojnë se ata janë të përfshirë në pjesën më të madhe të aksidenteve me pasoja të rënda të regjistruara në 2023.

Ndonëse këtë vit numri i viktimave dhe aksidenteve ka një rënie, shifrat e regjistruara mbeten sërish shqetësim për policinë. Specialisti i policisë rrugore, Ali Yzeiri tregon shkaqet kryesore të regjistrimit të aksidenteve me pasoje jetën e njerëzve.

Ali Yzeiri: Ecja me shpejtësi tej normave të lejuara, parakalimet e gabuara, sjellja e këmbësorit.

Nisur nga sjellja e shoferëve në rrugë, kryesisht ato në moshë të re, Kodi Rrugor pësoi disa ashpërsime.

Eksperti i Policisë Rrugore i sheh pozitivisht këto ndryshime, teksa shton se nëse do ishin aplikuar më herët numri viktimave nga aksidenteve do ishte më i ulët.

Ali Yzeiri: Ndryshimet janë në vlerësimin e të gjithë aktorëve që marrin pjesë në sigurinë rrugore. Aksidenti që ndodhi tek rreth-rrotullimi i Tegu-t, ai drejtues mjeti po të kishte një mjet me fuqi më të ulët nuk do të ishte në ato limite shpejtësia dhe nuk do të shkaktoheshin ato pasoja.

Me qëllim uljen e ngjarjeve rrugore në vend, Policia e Shtetit ka shtuar prezencën në rrugë, ku vetëm në javët e fundit ka dhjetëra shoferë të arrestuar dhe qindra patentat të pezulluara.

Tv Klan