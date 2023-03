Aksidenti me 36 të vdekur në Greqi, Xhaçka: Mendimet dhe lutjet tona shkojnë për viktimat dhe familjet e tyre

09:37 01/03/2023

Ministrja për Punët e Jashtme, Olta Xhaçka ka reaguar në lidhje me aksidentin tragjik në Greqi ku u përplasën 2 trena dhe për pasojë 36 persona humbën jetën.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ministrja Xhaçka ka shprehur ngushëllimet për të gjithë familjarët e viktimave teksa ju ka uruar shërim të shpejtë të gjithë të plagosurve.

“Të trishtuar nga aksidenti tragjik që ndodhi në Tempe në Greqi nga përplasja e dy trenave. Mendimet dhe lutjet tona shkojnë për viktimat dhe familjet e tyre të këtij aksidenti vdekjeprurës. Shërim sa më të shpejtë të plagosurve”, shkruan Xhaçka./tvklan.al

Pained by the loss of life in #Greece. Our thoughts and prayers go to the victims of the deadly train accident and their families. Wishing the injured a speedy recovery! pic.twitter.com/85HW24Pth5