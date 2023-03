Aksidenti me tren në Greqi, dëshmia e të riut hero: U mundova të shpëtoja sa më shumë të mundesha…

Shpërndaje







10:53 01/03/2023

Një pasagjer i cili ishte në një prej vagonët e trenit që u përplas në Greqi ka folur për mediat. I riu ka treguar se çfarë ndodhi në momentin kur treni doli nga shinat.

“Isha në vagonin 6 dhe u duk si tërmet. Kështu e ndjemë. Në vagonin tim ishte një grua e cila ishte çarë në vetull, por asgjë serioze. Pastaj, me disa persona të tjerë, u përpoqëm që të nxirrnim jashtë shumicën e pasagjerëve, më së shumti femra dhe të moshuar”, tha ai.

I riu ka vijuar më tej ku ka thënë se është përpjekur që të nxjerrë sa më shumë njerëz të mundet.

“Po mundohesha të gjeja një vajzë 6-muajshe. Nuk e gjeta dot. Por kur dola këtu, falë Zotit, mamaja e saj më tha se e vogla ishte në Selanik. Shumica e njerëzve në vagonin tim ishin mirë. Më pas u mundova të shkoja në vagonin 5, 4 dhe 3 për të nxjerrë sa më shumë njerëz të mundesha.

Çfarë mund t’ju them, gjak, më ka pushtuar ankthi, nuk mundem as të flas. Gjërat ishin tragjike. Vagoni 2 u përplas, aty ku ndodhet kafeneja, ku edhe duhet të ketë më shumë viktima, por nuk mund t’i afroheshe. Ishte në zjarr, plot me flakë. U mundova të futem nën disa mbetje, por nuk mund të merrje frymë, nuk mund të futeshe dot”, rrëfeu i riu./tvklan.al

Συγκλονιστική μαρτυρία για τη σύγκρουση #Τέμπη: “Προσπάθησα να βγάλω όσους περισσότερους μπορούσα, ήταν ένα κοριτσάκι 6 μηνών που ευτυχώς έμαθα ότι βγήκε ζωντανό, έβγαλα όσους περισσότερους μπορούσα, δεν μπορεσα να περάσω πιο μπροστα γιατι τα συντρίμια φλέγονταν”

Μπραβο ΠΑΛΙΚΑΡΕ! pic.twitter.com/KA2AIRxCLQ — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) March 1, 2023