Aksidenti tek mbikalimi në Mjull Bathore, vdes shoqëruesi i ambasadorit rus

08:24 12/05/2023

Detaje të reja kanë dalë nga aksidenti i ndodhur mbrëmjen e djeshme te mbikalimi në Mjull Bathore.

Siç raporton Klan News, si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë në spital shoqëruesi i ambasadorit rus, 36-vjeçari rus, Sergei Mironov. Për pasojë, ka mbetur i plagosur 30-vjeçari rus Andrea Kukuviç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.

Policia sqaron se në aksident është përfshirë makina e ambasadës ruse, me drejtues 30-vjeçarin Andrea Kukuviç, dhe pasagjer 36-vjeçarin Sergei Mironov, është përplasur me banderolën metalike të rrugës, ka dalë nga rruga dhe më pas është përplasur me bordurën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i Policisë:

/tvklan.al