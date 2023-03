Aksidenti tragjik me tren në Greqi, arrestohet një person

12:28 01/03/2023

Autoritetet greke kanë vënë në pranga përgjegjësin e stacionit hekurudhor në Larisa pas aksidentit tragjik në Greqi ku u përplasën 2 trena e për pasojë humbën jetën 38 persona.

Sipas asaj që shkruajnë mediat greke ai konsiderohet se mban përgjegjësi vendimtare për aksidentin. Protothema shkruan se i arrestuari ka kërkuar falje në prani të prokurorit në kuadër të hetimeve paraprake që janë duke u kryer.

Siç është theksuar më herët nga mediat, prokurori i Larisës Stamatis Daskalopoulos ka thënë se do të procedojë me akuza kriminale sapo të mbledhë provat e para për përgjegjësit që kanë shkaktuar tragjedinë.

Ndjekjet penale do të kenë të bëjnë me prishjen e sigurisë së transportit publik me pasojë vdekje, vepër që mund të dënohet nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm./tvklan.al