Aksidentohen 2 makina në aksin rrugor Lushnje-Fier

22:58 26/08/2022

Një aksident i rëndë ka ndodhur në mbrëmje, me pasojë lëndimin e tre personave në autostradën Lushnje-Fier në vendin e quajtur Bishqem.

Gazetarja Anila Sefa raporton se, një mjet me targa të republikës së Kosovës 01 639 HQ është përplasur me një mjet me targa AA873XN. Shpejtësia e madhe me të cilën udhëtonin të dy mjetet në kohën që janë prekur me njëra-tjetrën, ndoshta në tentativë parakalimi të mjetit Opel me targa të Kosovës ka shkaktuar përplasje me trafikndareset e dy mjeteve.

Nga shpejtësia mjetet kanë përfunduar me qindra metra larg njëri-tjetrit. Policia e Qarkullimit Rrugor ndodhet në vendngjarje dhe po merret me zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Te lënduarit janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjes dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën./tvklan.al