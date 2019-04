Aksidentohet autobusi në Turqi, humbet jetën futbollisti

Një futbollist ka humbur jetën dhe 6 lojtarë të tjerë kanë mbetur të plagosur nga një aksident rrugor i ndodhur në Turqi. Viktima është Josef Sural 28 vjeç dhe ndërroi jetë në spital. Ai po udhëtonte me autobus së bashku me shokët e skuadrës së Alanyaspor dhe po ktheheshin në shtëpi pas ndeshjes me Kayserispor kur automjeti i tyre u aksidentua.

Futbollistët kishin marrë një minibus privat për t’u kthyer pas ndeshjes që përfundoi me rezultatin 1 me 1. Presidenti i ekipit shprehu ngushëllimet për familjarët e futbollistit që humbi jetën.

Shkaqet e aksidentit nuk dihen, por besohet se shoferi mund të jetë përgjumur dhe humbi kontrollin e mjetit, duke bërë që autobusi të dilte nga rruga dhe të përmbysej. Edhe shoferi i dytë ishte gjithashtu në gjumë. Shoferi është duke u marrë në pyetje nga policia, ndërsa 6 futbollistët e tjerë të plagosur janë në gjendje të qëndrueshme, raporton Anadolu. /tvklan.al