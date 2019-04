Aksion i përbashkët diplomatik Shqipëri-Kosovë

Qeveritë e Tiranës dhe Prishtinës do t’i përgjigjen bashkërisht dhe me veprime konkrete fushatës së Serbisë për të tërhequr njohjet për Kosovën. Ministri i Jashtëm në detyre zbuloi një intervistë për emisionin “Opinion”, se së shpejti do ngrihet një Task-Forcë e përbashkët me diplomatë karriere të të dy vendeve për këtë çështje.

“Për ne është e papranueshme fushata e Serbisë për tërheqjen e njohjeve të Pavarësisë së Kosovë dhe Shqipëria do të ngrejë një Task-Forcë të veçantë për të adresuar këtë problem”.

Pjesë e punës së kësaj Task-Force do të jetë edhe forcimi i rolit të Kosovës në arenën ndërkombëtare.

“Ambasada për përdorim të përbashkët. Elementi i dytë do të jetë konsullor. Planifikojmë hapjen e menjëhershme të tre konsullatave të reja. Elementi i tretë do të jetë profesional që përfshinë mundësinë e këmbimit të stafit profesional. Dhe i katërti do të jetë elementi kulturor”.

Kritikat ndaj tij, Cakaj tha se janë dashakeqe, për të njollosur njëkohësisht edhe Kryeministrin Rama. Marrëdhëniet me Presidentin e Republikës i konsideroi institucionale, ndërsa u shpreh i vendosur për të vijuar reformën në shërbimin diplomatik për të prerë lidhjet nepotike.

