Aksion për pastrimin e liqenit të Shkodrës

16:05 02/09/2022

Hiqen rrjetat e pinarët e vendosura pa leje në Shirokë

Nis operacioni për pastrimin e liqenit të Shkodrës nga rrjetat dhe pinarët e vendosur pa leje në Shirokë.

Prefektja e Qarkut të Shkodrës, Majlinda Angoni, tha se do të lejohet vetëm peshkimi që bëhet në bazë të rregullave. Prefektja Angoni theksoi se do të ketë kontrolle për rastet kur gjuhet peshk me invertera dhe gjeneratorë. Ajo u shpreh se 140 peshkatarë kanë leje për të gjuajtur në liqenin e Shkodrës.

