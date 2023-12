“Aksioni i opozitës jo për problemet e mia me drejtësinë”/ Berisha: PD ka hyrë në stinën e protestave, nuk tërhiqemi

15:17 15/12/2023

Ndonëse protesta e së hënës zhvillohet në të njëjtën kohë para Kryesisë së Kuvendit kur do të mblidhet këshilli i mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK, Sali Berisha deklaron se ajo nuk ka lidhje me problemet e tij me drejtësinë. Në konferencën për mediat, ai tha se PD ka hyrë në stinën e protestave për të mbrojtur Shqipërinë nga qeveria “Rama”.

“Absolutisht vetëm për Shqipërinë. S’ka asnjë lidhje me SPAK-un. Do ketë zinxhir protestash. Tani ne fillojmë stinën e protestave.”

Berisha u tregua i rezervuar për skenarin e protestës.

“Le të shohim se çfarë do jetë. Ne kemi filluar protestat për rrëzimin e qeverisë.”

Së bashku me anëtarin e kryesisë, Belind Këlliçi, Berisha vijoi akuzat për çështjen e inceneratorëve.

“Erion Veliaj morri guximin që të bëjë përpjekjen e hapur për të fajësuar për djegësin e Tiranës, Edi Ramën. Erion Veliaj ka përcaktuar një kosto dy herë më të lartë seç është kalkuluar ajo nga ekspertë të mirënjohur të KLP.”

Teksa thotë se SPAK amnistoi Veliajn, paralajmëroi padi për prokurorët.

“Ne do të fillojmë të ngremë padi penale ndaj ‘skapistëve’. Aministia e Erion Veliajt është krimi më i shëmtuar.”

Ish-kryeministri akuzon SPAK se përdoret nga kryeministri Edi Rama për qëllime politike.

