Aksioni me 28 të arrestuar në burgje, Manja: Riorganizim total

16:11 03/02/2022

Ministri i Drejtësisë: Do të ketë një investim të përditshëm për të rritur sigurinë në burgje

Operacioni i organizuar në tre burgje në Elbasan, Peqin e Korçë ku u prangosën 28 persona, mes tyre gardianë e të burgosur VIP, për ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja nuk është vetëm një aksion, por një investim të përditshëm për forcimin e sigurisë në burgje.

“Janë arrestuar disa punonjës së policisë në burgje. Ajo që ndodhi dje ishte një punë e nisur prej nesh. Nuk do të jetë aksion, nuk do të jetë as kalendar veprimtarish, por do të jetë operacion i përditshëm. Tani që flasim, pas shumë kohësh, drejtoria e burgjeve është në riorganizim total. Duam të ristrukturojmë kualifikimin e karrierës në policinë e burgjeve. Në vitin 2018 qeveria ka filluar një reformë për policinë e burgjeve. Sot që flasim kanë dalë të gjitha aktet nënligjore dhe shumë shpejt do të miratohet rregullorja e burgjeve”.

Gjatë interpelancës së tij në Kuvend, ministri Manja theskoi se ka kryer disa inspektime në burgje, ndërsa thotë se është i vetëdijshëm për mangesitë.

“Punonjësve të policisë i ndalohet mbajtja e armëve në këto institucione. Armët lejohen në rrethimin perimetrik dhe në ambientet jashtë burgut. Dokumentimi i armës do të sillte situata të pakëndshme. Në progres raport i është kushtuar vëmendje trajnimeve, e sipas progres raportit janë trajnuar mbi 1.400 staf në burgje, janë në fuqi 6 manuale në lidhje me programet rehabilituese. Aktualisht këto institucione janë 81% të populluara, 19% më pak se kapaciteti i tyre maksimal”.

28 të arrestuarit e operacionit “Trinom” akuzohen se në bashkëpunim kanë futur lëndë narkotike në burgje, kundrejt pagesave që merrnin punonjësit e policisë.

