Aksioni për konfiskimin e ndërtimeve pa leje, Rama: Mësim i mirë për ata që duan t’ia hedhin me marifete

13:08 09/09/2022

Vijon operacioni i konfiskimit të kateve e të metrave shtesë të ndërtuara në shkelje të ligjit e të lejes së ndërtimit. Në një postim në faqen e kryeministrit Edi Rama thuhet se aksioni “nuk është aspak kujtesë me vonesë siç thonë disa, po është thellim i një lufte që vazhdon prej vitesh me paligjshmërinë në ndërtim, e cila s’ka të krahasuar sot me përmasën e frikshme që kishte dje, kur s’kishte pallat që mos kishte shtesa e prapashtesa të bëra për qëllim fitimi”.

“Ky operacion do të ketë forcën e një vule përfundimtare mbi fatin e çdo metri katror të ndërtuar në shkelje të ligjit për shitje e fitime përtej kufirit të lejuar nga ligji. Por ky operacion duhet të jetë edhe një mësim i mirë qoftë për ata që kujtojnë shumë gabimisht se mund t’ia hedhin me rryshfete e me marifete, qoftë edhe për ata që përbaltin papushim emrin tim apo punën e qeverisë dhe bashkisë, duke më asociuar poshtërsisht me fitime imagjinare nga ndërtimet në Tiranë a kudoqoftë”, thuhet më tej.

Postimi i kryeministrit Edi Rama shoqërohej me një video nga ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, i cili këtë të premte shkoi në një tjetër pallat në zonën e Farkës.

“Jemi në zonën e Farkës ku grupi verifikues në zbatim të ligjit 119/2020 dhe VKM së fundit që kemi miratuar për konfiskimin e shtesave pa leje dhe ndërtimeve pa leje ka verifikuar një ndërtesë tjetër e cila ka rreth 1200 metra katrorë jashtë lejes shtesa kati. Në zbatim të vendimit të qeverisë këtij subjekti do t’i lejmë dy opsione. Opsioni i parë është ta parablejë shtesën që është jashtë lejes me çmimin e tregut të indeksuar. Edhe në rastin kur e parablen do të shkojnë në dispozicion të Agjencisë së Shpronësimeve në mënyrë që të paguhen shpronësimet që bëhen për qëllime publike. Opsioni i dytë është që ta dhurojë këtë volum ndërtimi, pra shtesat e katit dhe në këtë rast këto kate shkojnë në favor të entit të banesave për të akomoduar shërbimet sociale. Nëse nuk zgjedh asnjë nga këto opsionet do të konfiskohet për interes publik. Në rast s ndërtuesi zgjedh dy opsionet e para menjëherë fillojnë dhe procedurat e legalizimit dhe i gjithë objekti shkon për t’u legalizuar dhe në këtë rast shmanget nga ndjekja penale. Në të gjitha rastet duhet thënë që gjoba do të paguhet. Grupet vazhdojnë të verifikojnë duke filluar nga Tirana dhe duke vazhduar në të gjithë Shqipërinë. Ky operacion do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë”, tha Çuçi./tvklan.al