05 nëntor 2026- Një 42-vjeçare është arrestuar në flagrancë nga Policia e Matit, pasi dyshohet se ka tentuar të djegë me benzinë babanë e saj 89-vjeçar.
I moshuari është transportuar në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë, ku po merr mjekim të specializuar.
Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Njoftimi i Policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Mat arrestuan në flagrancë shtetasen M. M., 42 vjeçe, banuese në Mat, pasi dyshohet se ka tentuar të djegë me lëndë djegëse (benzinë), në banesë, babanë e saj, shtetasin A. M., 89 vjeç, i cili ndodhet në Spitalin Universitar të Traumës, Tiranë, për mjekim më të specializuar.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.
/tvklan.al