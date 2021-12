Aktet e fundit në Champions League

10:47 07/12/2021

Mançester Siti dhe PSG e kanë siguruar tashmë kualifikimin në raundin tjetër, teksa dilema e vetme e Grupit A është skuadra që shkon në fazën me eliminim direkt të Europa Ligë. Lajpzig që sfidon Mançester Sitin numëron 4 pikë, aq sa Klub Bryzh. Belgët do masin forcat me PSG në ‘Parkun e Princave’, me francezët që luajnë pa llogari. Kryesfida e sotme luhet në “San Siro”, aty ku Milan kërkon të rikthehet të lë gjurmë në turneun të cilin e ka fituar 7 herë.

Përballë tyre do jetë Liverpuli, tashmë i kualifikuar pas 5 fitore në po kaq sfida. Kuqezinjtë garojnë për vendin e dytë, duke qenë koshient për nivelin e vështirësisë. Një hap fals ndaj ‘The Reds’ dhe fitoren e Atletiko Madrid ndaj Portos, Milan do e shikonte veten jashtë Kupave të Europës.

Në grupin C, përballjet Ajaks-Sporting Lisbonë dhe Dortmund-Beshiktash luhen vetëm për statistikë, pasi holandezët dhe portugezët e kanë siguruar tashmë raundin tjetër të Çempions, ndërsa Dortmund e ka vendin e sigurtë në Europa Ligë.

Dilema e grupit D, mbetet vetëm vendi i parë, verdikt që do vendoset në “Santiago Bernabeu’. Real Madrid kryesues mat forcat me Interin ndjekës që kërkon të shmang rivalët “BIG’ në raundin e ardhshëm. Pa interes edhe sfida e Moldavisë mes Sherifit të Tiraspolit dhe Shaktar Donetsk, me Sherifin që e ka siguruar tashmë kualifikimin në raundin me eliminim direkt në Europa Ligë.

