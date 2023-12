Akti sublim, vajza: Nëna ishte shtatzënë me dikë tjetër kur u martua me babin, ai i dha atësinë vëllait

18:45 24/12/2023

Alketa i kërkon nënës së saj, Bahrijes në “Shihemi në Gjyq” pjesën e saj të pasurisë. Vajza pretendon se nëna po e privon nga pasuria familjare.

Për të shpjeguar më mirë burimin e pasurisë, fjalën e merr ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani. Babai i Alketës, Petriti ka përfituar një pasuri nga një teze në Itali që ishte pa fëmijë. Trashëgimia nga Italia erdhi në emër të Petritit dhe ky e ndau mes tre tezeve të tjera dhe një daje.

Por shteti italian nuk e dinte se gjyshja e Petritit kishte tre fëmijë nga martesa e parë dhe trashëgimia nuk i përfshinte të shtatë anëtarët. Tre fëmijët e martesës së parë hapin një gjyq në Shqipëri ndaj katër të tjerëve dhe fitojnë të drejtën e pasurisë. Këtë të fundit e marrin vetëm nga Petriti që rezultonte se kishte tërhequr shumën në bankë.

Në pamundësi të Petritit për t’i shlyer këto para, gjykata nxjerr në ankand shtëpinë e tij ku ai banonte me Bahrijen, Alketën dhe djalin. Në këtë pikë, zbulohet edhe një detaj interesant i historisë familjare. Djali vjen nga martesa e parë e Bahrijes, por ka qenë Petriti ai që i ka dhënë mbiemrin.

Eni Çobani: Bahrija, ka edhe kjo një martesë të parë me një djalë dhe nga martesa e dytë ka vetëm Alketën. Pra Petrit File, të vetmin fëmijë që ka është Alketa që e ka të sjellë nga martesa me zonjën Bahrije. Ndërkohë Bahrija është e divorcuar nga martesa e parë me një djalë dhe që e ka marrë me vete, apo jo?

Bahrije: Po.

Eni Çobani: E keni marrë Ardianin me vete.

Alketa: Babai i ka dhënë atësinë djalit se mamaja ka qenë e rëndë kur e ka marrë babai dhe i ka thënë “mos e hiq fëmijën se do ta rris unë”.

Ardit Gjebrea: Ka qenë shtatzënë.

Eni Çobani: Pra do të thotë që… mirë, ju jeni koshiente që nuk është fëmija i Petritit apo jo?

Bahrije: Po, po.

Eni Çobani: Nuk është fëmija i Petritit, por Petriti paska bërë edhe këtë akt sublim, ia ka njohur atësinë sikur është fëmija i tij pavarësisht se Bahrija ka qenë shtatzënë në momentin e lidhjes me Petritin. Kjo në fakt është një histori e kaluar, është pranuar nga familja kështu që nuk ka problem. Por ai në fakt nuk është vëllai juaj biologjik, por e ke vëlla nga nëna, jo nga babai, shumë mirë.

Alketa: Unë e konsideroj vëlla se jemi rritur.

Eni Çobani: Patjetër, pa diskutim./tvklan.al