Aktivitetet kulturore në Shqipëri me rastin e zhvillimit të javës evropiane-(5 Maj 2008)

13:17 05/05/2008

Shqipëria mirëpret prej së premtes javën evropiane, një javë e mbushur me aktivitete kulturore që të hënën ka parë të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar violinisten me origjinë shqiptare, Ervis Gega.

Perfomanca e saj me veprën “Concerto grosso” të Vivaldit është ndjekur dhe nga vetë ambasadori i këtij komisioni, Helmuth Lohan, anëtarë të kabinetit qeveritar, artistë dhe qytetarë.

Helmuth Lohan: “Kjo është një ngjarje e veçantë për dy arsye se zonjusha Gega është ilustrimi i të qenit shqiptar dhe sepse komisioneri evropian i kërkimeve, Janos Potoshni, ka pranuar të jetë me ne në këtë javë.”

“Napoleoni ka thënë se nga të gjitha artet liberale është muzika ajo që ka influencë më të madhe mbi pasionin. Këtë javë festojmë krijimin e Evropës së bashkuar pa përdorur metodat e Napoleonit, por ato të Robert Schumanit. Të dy ishin nga i njëjti vend, por kishin ide krejtësisht të ndryshme. Nuk mendoj se ka ide më të mirë për të festuar se nëpërmjet muzikës”.

Po në kuadër të javës evropiane në ambientet e Ministrisë së Kulturës u organizua një takim me shkrimtarë nga Ballkani që kishte në qendër ndërtimin e dialogut dhe komunikimit mes popujve në gjuhë të ndryshme nëpërmjet kulturës.

Në ditët në vijim java evropiane do të jetë e mbushur me të tjera aktivitete, të cilat do të zhvendosen edhe në Shkodër e Durrës./tvklan.al