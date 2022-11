Aktori i “Harry Potter” u gjet nga i biri me fytyrën zhytur në kokainë

12:26 18/11/2022

Legjenda e Hollivudit, Richard Harris, u gjet nga djali i tij me fytyrën të drejtuar poshtë duke thithur kokainë.

Harris, i njohur për rolin e drejtorit Albus Dumbledore në dy filmat e parë të “Harry Potter”, vdiq nga kanceri në vitin 2002. Ndërsa ngjiti shkallët e famës në vitet 1960-1970, Harris foli hapur për jetesën e tij hedoniste, shkruan “The Mirror”.

“Jam një njeri i ekzagjerimit. Mund t’i rezistoj pijes së parë, por jo të dytës”, tha ai.

Tre djemtë e tij, Jamie, Jared dhe Damian kanë zbuluar së fundmi detaje për jetën e pabesueshme të aktorit. Tre vëllezërit kanë përshkruar gjithçka në një dokumentar të prodhuar nga “Sky” ku flitet për karrierën, divorcin dhe festat e çmendura të Harris.

“Hyra në dhomën e tij të gjumit dhe ishte si një skenë nga Scarface”, kujton djali i tij Jamie. “Kishte hedhur qesen me kokainë në tapet, e cila ishte hapur dhe fytyra e tij ishte zhytur në të. Ishte i paparashikueshëm”.

“The Ghost of Richard Harris” do të publikohet më 19 Nëntor në Sky Arts and Freeview. Dokumentari paraqet një këndvështrim të jetës së aktorit, i cili numëron çmime Oscar, në sytë e djemve të tij. Përveç momenteve të përzemërta, filmi do të tregojë edhe anën e ekzagjeruar të jetesës së Harris./tvklan.al