Aktori i njohur i Hollywood-it, Danny Glover intervistë për "Opinion": Do të rikthehem në Shqipëri

Gazetari Blendi Fevziu ka zhvilluar një intervistë me aktorin e njohur të Hollywood-it, Danny Glover, i cili ndodhet në Shqipëri për të luajtur në filmin “Prokurori”. Glover ka folur për impresionet mbi Shqipërinë dhe tha se do të kthehet këtu.

Danny Glover është një aktor dhe regjisor shumë i njohur amerikan. Po ashtu ai është edhe aktivist politik. Ai njihet për shumë filma, por ndër më të njohurit janë filmat seri të ‘Lethal Weapon’ që i ka luajtur bashkë me aktorin tjetër shumë të njohur Mel Gibson.

Blendi Fevziu: Zotëri, mirëserdhët në Shqipëri!

Danny Glover: Faleminderit shumë!

Blendi Fevziu: Ishte vizita juaj e parë këtu?

Danny Glover: Po, është vizita ime e parë këtu.

Blendi Fevziu: Dhe cila është përshtypja juaj e parë për vendin tim?

Danny Glover: Kam takuar dhe diskutuar me kaq shumë studentë të mrekullueshëm. Kam folur për jetën time të gjatë dhe ndihem i inkurajuar për këtë gjë. Gjatë këtij udhëtimi kam ngrënë ushqim shumë të mirë, kam takuar njerëz të mirë, kam ngrënë peshk.

Blendi Fevziu: Njerëz shumë të mirë.

Danny Glover: Njerëz të shkëlqyer.

Blendi Fevziu: Ushqim shumë i mirë. Dhe ju jeni i famshëm këtu. E kenë vënë re?

Danny Glover: Çfarë jam?

Blendi Fevziu: Jeni i famshëm. Njerëzit ju njohin.

Danny Glover: Po, jam duke e zbuluar këtë gjë.

Blendi Fevziu: Por cili është qëllimi i vizitës tuaj këtu në Shqipëri? Ju jeni pjesë i një filmi dhe seriali shqiptar…

Danny Glover: Po, unë luaj…

Blendi Fevziu: Si u përfshitë në këtë projekt?

Danny Glover: U ftova që të bëhem pjesë i këtij projekti dhe të bëj narracionin dhe të jem pjesë e filmit. M’u duk një mundësi e shkëlqyer. Është një rol i vogël, por është një rol që mendoj se është shumë i rëndësishëm.

Blendi Fevziu: Dhe e shijuat pjesëmarrjen në këtë film?

Danny Glover: Më falni?

Blendi Fevziu: E shijuat?

Danny Glover: Absolutisht!

Blendi Fevziu: Ishte e këndshme?

Danny Glover: Ndonjëherë kur punon, puna në vetvete, ose vlera e punës është më e madhe se vetë puna. Vlera e të qenit këtu në Shqipëri, rreth këtyre njerëzve, fakti që më njohin njerëz të industrisë, të gjitha këto janë vlerësime. Të bën të ndihesh mirë.

Blendi Fevziu: Absolutisht!

Danny Glover: Të bën të ndihesh mirë.

Blendi Fevziu: Kishit ndonjë ide të vendit tim përpara se të vinit këtu?

Danny Glover: Nuk e dija historinë e këtij vendi. Kisha dëgjuar për këtë vend.

Blendi Fevziu: Po.

Danny Glover: Sigurisht që doja të mësoja për këtë vend duke ndërvepruar me njerëzit, kjo është arsyeja e vizitës time.

Blendi Fevziu: Keni vizituar vende të ndryshme të Shqipërisë, nga bregdeti në kryeqytet.

Danny Glover: Po, patjetër.

Blendi Fevziu: Si ju është dukur vendi?

Danny Glover: Kurdoherë vizitoj një vend dhe dal nga qyteti dhe takoj njerëz dhe ndërveproj me ta, ndonjëherë çuditen kur më shohin, thonë: ç’do ky këtu në Shqipëri? Pse këtu?

Blendi Fevziu: Çfarë bën këtu? Po.

Danny Glover: Mendoj se kjo është një mundësi që t’i shikoj njerëzit në jetën e tyre, në vendin e tyre dhe po ashtu më pëlqen kjo gjëja. Këtë e kam bërë përgjatë karrierës time. Kam pasur mundësinë të shkoj në vende të ndryshme në Afrikë, në Amerikën Latine, në vende të ndryshme të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se kjo është një përparësi për mua. Nuk është se nuk kisha dëgjuar më parë për Shqipërinë. Kisha dëgjuar edhe më parë për këtë vend…

Blendi Fevziu: Mund të them që tani jeni një dashamirës i vendit tim?

Danny Glover: Mund të thoni që jam një dashamirës i vendit tuaj.

Blendi Fevziu: Shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme.

Danny Glover: Dhe do të rikthehem.

Blendi Fevziu: Çfarë mendoni për filmin ku merrni pjesë?

Danny Glover: Më falni?

Blendi Fevziu: Çfarë mendoni për filmin ku merrni pjesë?

Danny Glover: Do t’i them regjisorit të të flasë për filmin. Ku është regjisori?

Blendi Fevziu: Si u takuat me regjisorin e këtij filmi?

Danny Glover: Si bëra çfarë?

Blendi Fevziu: Si e takuat?

Danny Glover: M’u dha një mundësi nëpërmjet një mikeshës time, Cassandra Gava-s. Ajo ma tregoi këtë mundësi. Kur pranoj të jem pjesë e një filmi ka mundësi të panjohura. Kur them mundësi, e kam fjalën të takoj njerëz të ri…

Blendi Fevziu: Të vizitosh vende të reja…

Danny Glover: Të vizitoj një vend të ri. Është si të shkosh në një udhëtim, nëse më kupton.

Blendi Fevziu: Ç’ka është gjëja më e rëndësishme në jetë…

Danny Glover: Është si të shkosh në një udhëtim. Mbaj mend para ca kohësh vendosa të bëj një udhëtim me biçikletë nga Bordoja e Francës deri në Pirenejtë dhe më pas në Pablona. Mbi biçikletë. Doja të shikoja…

Blendi Fevziu: Sa kohë ju mori?

Danny Glover: Ishte e mrekullueshme. Ishim një grup prej 16 vetash. Isha në biçikletën time. I jepnim biçikletave dhe ishte e mrekullueshme. Bënim 100 kilometra në ditë me biçikletë mbi kodra, duke u ngjitur maleve. Kjo ndodhi para 20 vjetësh. Tani jam pak i madh.

Blendi Fevziu: Jo, jeni në rregull. Si ishte reagimi i njerëzve që ju shikonin mbi biçikletë duke iu ngjitur maleve?

Danny Glover: Disa qenë më ndoqën nga pas.

Blendi Fevziu: Po?

Danny Glover: Më panë mbi biçikletë.

Blendi Fevziu: Ka qenë interesante.

Danny Glover: Isha mjaftueshëm i ri që t’ia kaloja.

Blendi Fevziu: Si ishte takimi me studentët sot? Jeni i kënaqur nga takimi?

Danny Glover: Më falni?

Blendi Fevziu: Takimi me studentët e Universitetit të Arteve shkoi mirë?

Danny Glover: Kam folur me studentë nga e gjithë bota. Kjo nuk është ekzagjerim. Kam folur me studentë nga Afrika, nga Amerika Latine, kam folur me studentë nga Parisi. Kam pasur mundësinë të flas me studentë, të flas me ta dhe t’i përfshij ato. Është një mundësi. Gjithmonë e shikoj si një mundësi. Shteti im është një shtet i rëndësishëm, i cili ka një histori të madhe e të gjatë, por po ashtu ka vende të tjera nëpër botë me histori e të cilat janë duke shkruar historinë tanimë. Shqipëria është një prej tyre. Mendoj se jam duke folur me të ardhmen. Kur unë flas me studentët, jam duke folur me burrat dhe gratë…

Blendi Fevziu: Që do të jenë e ardhmja…

Danny Glover: Që do ta çojnë këtë vend përpara dhe do ta bëjnë këtë shtet të shkëlqejë edhe më shumë dhe që do të sjellin edhe më shumë vëmendje këtij shteti. Mendoj se kjo është pjesa më emocionuese. E dini, unë kam punuar me OKB-në.

Blendi Fevziu: Po, e di.

Danny Glover: Kam pasur pozicionin e Ambasadorit të Vullnetit të Mirë te OKB-ja se kam dashur të vizitoj shtete të ndryshme.

Blendi Fevziu: Po. Dhe keni vizituar shtete të ndryshme nëpër botë.

Danny Glover: Po. Dhe bashkëshortja ime është nga Brazili. Ajo është braziliane. Pra ka mënyra të ndryshme që më kanë dhënë mundësinë të eksploroj dhe të takohem me njerëz, të ulem me ta, të ha bukë me ta.

Blendi Fevziu: Është një prej gjërave më emocionuese që mund të bësh. Edhe unë kam udhëtuar shumë. Nuk dua t’iu marr shumë kohë. Pas vizitës në Shqipëri dhe përpara se të largoheni, çfarë mesazhi keni për shqiptarët që ju kanë parë për një kohë të gjatë?

Danny Glover: Nuk e di nëse jam një njeri që mund t’i jap mesazhe njerëzve. Çfarë që do të ndodhë këtu është me drejtimin që ju mund të imagjinoni të ndodhë në këtë vend, që fëmijët, nipërit dhe mbesat mund të imagjinojnë t’i ndodhi këtij vendi. Pavarësisht popullsisë, të gjithë mund të jemi të mrekullueshëm, të gjithë mund të luftojmë për drejtësi dhe paqe. Të gjithë e kanë fjalën për të folur për atë që ndodh nëpër botë. Fjala nuk i përket vetëm një shteti, një shteti të vetëm të fortë. I përket të gjithëve.

Blendi Fevziu: Faleminderit shumë z. Glover! Faleminderit që jeni këtu dhe faleminderit për intervistën!

Danny Glover: Ju lutem.

Blendi Fevziu: Faleminderit!/tvklan.al