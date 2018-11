Aktori i njohur zëvendëson Kledi Kadiun në “Dance With Me” (Foto)

Balerini dhe koreografi Kledi Kadiu nuk është i pranishëm në jurinë e spektaklit “Dance With Me” në Tv Klan, pasi ndodhet në Vatikan në koncertin me temë “Të bashkuar në muzikë, në kujtim të Skënderbeut”.

Por ai është zëvendësuar nga aktori Bes Kallaku, i cili do të japë vlerësimin e tij për perfomancat që do të interpretohen gjatë kësaj të hëne.

Balerini Kledi Kadiu së bashku me disa artistë shqiptarë me famë botërore si Dua Lipa, Ermal Meta, Inva Mula, Olen Çezari, Ramë Lahaj, Genc Tukiçi, Eno Peçi, Elhaida Dani, Lorik Cana dhe 8-vjeçarja Erza Muqolli, do të mbajnë koncertin me temë “Të bashkuar në muzikë, në kujtim të Skënderbeut” në Vatikan. /tvklan.al