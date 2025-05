Aktorja e mitur braziliane, Millena Brandao, ka ndërruar jetë në moshën 11-vjeçare pas 12 arreste kardiake.

Ajo u shtrua në Spitalin e Përgjithshëm të San Paulos të Brazilit ditën e Mërkurë, vetëm për të ndërruar jetë pas 2 ditësh në mënyrë tragjike.

Lajmi është konfirmuar nga vetë e ëma e aktores, Thays Brandao, e cila në llogarinë e Instagramit shkruan se e vogla e saj ndërroi jetë më 2 Maj, teksa prek me fjalët e saj se sa shumë do i mungojë e bija.

“Letër e hapur për të voglen time

Më 2 Maj humbëm vajzën tonë të vogël, por jam e sigurt se ajo është në krahët e babait tonë të plotfuqishëm dhe në një vend të bukur për të luajtur.

Kujtimet që kaluam së bashku do të mbeten në kujtesën time dhe nuk do ta harroj kurrë gëzimin tënd që ishte ngjitës për të gjithë përreth teje. Vajza ime, më mungon që nuk të kam këtu dhe e di që do të më mungosh edhe më shumë në ditët që do të vijnë!

Ti ishe drita në jetën tonë dhe e di që nga atje lart do të vazhdosh të na mbikëqyrësh dhe të ndriçosh jetën tonë.

Dhe unë do të të dua përgjithmonë, dhe ti do të jesh gjithmonë në zemrën time.

Të dua vajza ime”, shkruhet në postimin në Instagram, shoqëruar me një foto të aktores si engjëll.

Mediat ndërkombëtare shkruajnë se aktorja kishte tumor të trurit. Brandao që nga 24 Prilli kishte dhimbje koke, në këmbë, përgjumje dhe hubje të oreksit. Më 29 Prill, ajo ka konsumuar vaktin e darkës në shtëpi, e më pas i ka rënë të fikët në tualet, teksa raportohet se ajo ka pësuar 12 arreste kardiake.

11-vjeçarja ishte aktorja e telenovelës “Fëmijëria e Romeos dhe Zhuljetës” dhe serialin në Netflix të quajtur “Sintonia”.

