Aktorja e njohur në gjendje kritike për jetën pas aksidentit të rëndë

15:26 06/08/2022

Anne Heche ka marrë lëndime të shumta pas aksidentit të rëndë me makinë

Aktorja e njohur Anne Heche ndodhet në gjendje kritike për jetën pasi u përfshi në një aksident me makinë në Los Anxhelos. Sipas raportimeve të mediave aktorja është shtruar në spital për shkak të lëndimeve të shumta pasi makina e saj mori flakë pas aksidentit.

53-vjeçarja fillimisht u përplas në një garazh apartamenti përpara se të largohej. E njëjta makinë më vonë u përplas dhe “dëmtoi rëndë” një shtëpi në lagjen Mar Vista të Los Anxhelosit. Zjarri që pasoi iu desh 59 zjarrfikësve 65 minuta për ta shuar plotësisht.

Ajo ka luajtur në një numër filmash nga vitet 1990, duke përfshirë “Six Days, Seven Nights”, “Donnie Brasco” dhe “I Know What You Did Last Summer”.

Heche njihet edhe për rolin e saj në telenovelën “Another World,” për të cilën një çmim Emmy në 1991. Kujtojmë se ajo shkaktoi një zhurmë të madhe mediatike për shkak të marrëdhënies së saj romantike me moderatoren Ellen DeGeneres në fund të viteve ’90.

